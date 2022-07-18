Так, на кадрах можно увидеть, как машина валится на бок и буквально вспахивает винтом землю.
Как сообщают российские СМИ, вертолет принадлежит Северо-Западному округу Росгвардии. Бойцы совершали учебный полет.
В пресс-службе ведомства заверили, что погибших в результате аварии нет, разрушений на земле тоже.
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Добавим, ранее стало известно, что ПВО оккупантов во время захваченном Алчевске на Луганщине снова отработало по своим. В сети сообщили, что ночью россияне сбили собственный истребитель Су-34.
Кроме того сообщалось, что на железной дороге в России произошла масштабная авария - раскрыта неожиданная причина.
Также сообщалось, что в Якутии обнаружены обломки исчезнувшего с радаров самолета Ан-2.
Как сообщали российские СМИ, на борту находились два члена экипажа и один пассажир.
Напомним также, что 24 июня в России потерпел крушение военно-транспортный самолет ИЛ-76. В результате погибли четыре человека.
ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, авария произошла сразу после взлета.
В Сети также появилось видео, на котором запечатлен момент аварии. На кадрах можно увидеть, что воздушное судно едва не упало на жилые дома.