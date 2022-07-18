Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщает Reuters , якобы Швеция, по мнению Эрдогана, "не демонстрирует хороших результатов" в выполнении соглашения.

Эрдоган готов "заморозить" вступление скандинавских стран, если они не выполнят обещания по борьбе с терроризмом.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.

Напомним, британская разведка раскрыла, чем на самом деле обернулся уход ВСУ из Лисичанска.

Как сообщала Politeka, министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне готовят украинцев к аннексии оккупированных территорий.