Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Как сообщает Reuters , якобы Швеция, по мнению Эрдогана, "не демонстрирует хороших результатов" в выполнении соглашения.
Эрдоган готов "заморозить" вступление скандинавских стран, если они не выполнят обещания по борьбе с терроризмом.
Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.
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