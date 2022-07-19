«Самый простой способ выведения из строя моста - можно разрушить мостовой пролет на стыке моста и материка».

Об этом в эфире Фейгин Live заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас в распоряжении Украины нет оружия, способного достать до моста. Однако «конкретный разговор» относительно выведения Крымского моста из строя начнется после того, как Украина получит ATACMS.

«Думаю, что как только появится оружие, эта ракета, удар будет нанесен один из первоочередных», - прогнозирует Жданов, добавляя, что за счет дальности в 300 км ATACMS достает до этого моста.

При этом одна ракета «вряд ли потянет», поэтому придется нанести групповой удар.

«Дело в том, что мост сегодня играет роль артерии, которая снабжает всю южную группировку", - пояснил Жданов.

По его словам, снабжение из Крыма ведется на запорожское, мелитопольское, бердянское и херсонское направления.

«Первый мостовой пролет - он самый низкий и, как правило, самый короткий, потому что он опорный, должен быть гибким... Его легче всего уничтожать. Что на железнодорожном мосту, что на автомобильном. Вот снесите первый пролет и там, и там - и, пожалуйста, задача выполнена", - рассказал Жданов о самом простом способе выведения моста из строя.

Добавим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для BBC заявил, что он уверен в поставках дальнобойных ракет ATACMS для американских РСЗО.

При єтом США поставили Украине условия, запрещающие применять высокоточное американское оружие для ударов по Российской Федерации.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Я персонально писал письмо на руководителя Пентагона, что мы будем использовать американское оружие только на территории Украины для удержания врага и деоккупации временно оккупированных земель», – заявил Резников.

Добавим, оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы, расположенные в глубине обороны противника.

Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая представляет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.

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