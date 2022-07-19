В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями оккупанты продолжают меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом сводке Генштаба ВСУ. Также сообщается, что в это время растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях идет ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы и вести обстрелы из минометов и артиллерии районов населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Вражеская разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась - оккупанты понесли потери и отошли.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт, однако украинские воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, нанес авиаудару вблизи Верхнекаменского.

Враг вел штурмовые действия вблизи Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

На Южнобужском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку БпЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Напомним, Украине дадут оружие, которым можно уничтожить Крымский мост, но есть условие.

Также Politeka.net писала о новом возможном наступлении на Одессу.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что ситуация в Херсонской и Запорожской областях обостряется.