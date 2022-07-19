Как сообщают СМИ, горит складской комплекс горит в Анадыре (Чукотка). На опубликованных кадрах можно увидеть, что над помещениями поднимается густой столб черного дыма, а из-под крыш вырываются языки пламени.

Известно, что все люди были эвакуированы, о пострадавших не сообщается.

«Как не потоп, так саранча. Но чаще всего пожары, конечно. Божья кара, не иначе», - комментирут в Сети кадры пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии саранча атаковала город Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Из-за полчищ насекомых практически не было видно неба. Примечательно, что именно из этого города прилетели самолеты, которые сбросили авиабомбу на драмтеатр и роддом в Мариуполе, а также бомбили остальную Донецкую область.

По словам местных чиновников, уничтожить саранчу полностью невозможно, потому что очаг находится на грядах в плавневой зоне, где обработка запрещена. Из-за пересыхания рек площадь участков, где саранча чувствует себя комфортно, увеличивается, и личинки насекомые теперь откладывают там, где это раньше было невозможно.

Также ранее стало известно о падении вертолета с росгвардейцами. Момент ЧП попал на видео.

Кромее того Politeka.net писала, что в россии прорвало дамбу.