"Они могут разбомбить Счастье, они могут расстрелять Мечту, но ВОЛЮ убить им не удастся".

Так, менеджер группы Океан Эльзы Виктория Хоменко прокомментировала кадры, от которых в горле появляется комок.

«Это – винничанка Дария. За день до свадьбы в ее дом детства попала российская ракета. Сначала пара хотела отменить роспись, но потом решили, что врагу точно не удастся ни устрашить нас, ни отобрать планы и будущее», - рассказала Виктория историю девушки на фото.

«Невозможно без слез смотреть», «Очень красивая девушка. Такой типаж винницкий очень яркий», «Какие у нас мужественные люди!», - комментируют украинцы в соцсетях, желая молодой семьей долгой и счастливой жизни в новом доме.

Напомним, между тем стало известно, что количество жертв ракетного удара по Виннице возросло.

19 июля в больнице скончалась врач-неврологиня Наталья Фальштынская, которая в тот день, 14 июля, принимала пациентов в клинике «Нейромед». Без мамы остались трое детей.

Таким образом, россияне 14 июля убили своими ракетами в Виннице 25 человек.

Ранее сообщалось, что в Виннице простились с маленькой Лизой, погибшей в результате удара.

Также сообщалось, что известный российский актер уволился из театра и покинул страну после трагедии в Виннице. По его словам, он больше не может молчать и делать вид, что ничего не происходит.