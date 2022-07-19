Об этом заявил в интервью The Times заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Во время своего визита в Британию, где наблюдает за учениями украинских военных, Гаврилов подчеркнул, что Россия должна ответить за свою агрессию.

Замглавы Минобороны отметил, что украинские военные наращивают собственные противокорабельные ракеты и ожидают получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм.

«Мы начали с операции на Змеином острове. Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны обеспечить безопасность нашему народу», – заявил Гаврилов.

Российские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре на юге. Позиции кораблей означают, что Украина не может экспортировать зерно из таких портов, как Одесса, из-за опасений, что их суда подвергнутся нападению.

Напомним, ранее сообщалось, кому и зачем на самом деле Путин сказал о "мы еще даже не начинали".

Также Politeka.net писала, что Украина получит оружие, которым можно уничтожить Крымский мост.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что ситуация в Херсонской и Запорожье обостряется.