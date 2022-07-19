Об этом говорится в перехваченном разговоре одного из российских кафиров с женой. Запись опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Жена агитирует мужчину отказываться от участия в войне и рассказывает о событиях в одной из частей на территории РФ. Там военный, написавший рапорты, погрузили в КАМАЗы и отправили в сторону Украины. Однако солдаты выпрыгивали из машин на ходу и бежали 15 км, чтобы не попасть на фронт.

«Много-много людей написали рапорты. Их погрузили в КАМАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге чухнули (поняли) – начали прямо выпрыгивать из машины. Потому что впереди колонны шел танк. Они чухнули, что что-то не так и давай выпрыгивать все из машин. Там стали стрелять в воздух. Кто-то из них успел позвонить по телефону родственникам. Они побежали в сторону, из которой их везли. 15 км бежали. Кто родственникам успел позвонить и кричал – бегите в прокуратуру, пишите скорее заявление. Их там держали несколько дней как пленных. А когда пошла огласка, сказали, что везли ремонтные работы проводить. Сейчас мы тоже начнем так делать», - говорит супруга оккупанта.

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