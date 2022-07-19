Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны сплотиться в оказании поддержки Украине.

Об этом сообщили на YouTube канале Европейского парламента.

По его словам, отсутствие поддержки будет значительно выше для всех. Сейчас в центре Европы на Украину, у которой население более 40 миллионов граждан, жестоко нападает Россия. Если разрешить этой жестокости продолжаться, то условный проигрыш Украины создаст опасность и для Европы. ЕС станет еще более уязвимым для российской агрессии.

"Если мы не реагируем на это и после того, что мы видели в Буче и других городах, это нарушает мое понимание того, что такое достойное поведение соседей и друзей Украины", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что Россия систематически показывала, что может применить военную силу, чтобы покорить волю других. Речь идет о нападении на Грузию в 2008 году, временной оккупации Крыма и начале войны на Донбассе в 2014 году. Если продолжать разрешать великим государствам решать, что могут делать маленькие соседи — это сделает всех нас более уязвимыми.

«Поэтому, даже если вас не волнует моральный аспект этой поддержки народа Украины, вы должны заботиться о собственных интересах безопасности. Следовательно, вы должны заплатить: заплатить за поддержку, заплатить за гуманитарную помощь, заплатить за последствия экономических санкций, потому что альтернатива заплатить намного более высокую цену позже”, — подчеркнул генсек.

Йенс Столтенбенг подчеркнул, что есть разница в том, какую цену платит ЕС, НАТО и Украина. В первых двух случаях цена измеряется в средствах, а в третьем – ежедневными потерями жизней.

"Итак, мы должны прекратить жаловаться, активизироваться и оказать поддержку", - резюмировал он.

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