Командование северного флота рф проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в привлекаемых и планируемых подразделениях к привлечению в боевых действиях на территории Украины.

Как сообщает Генштаб ВСУ, среди оккупантов процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Также сообщается, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг вел обстрел ов районах населенных пунктов.

В Славянском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии.

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов, ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.

Кроме того, продолжаются боевые действия в направлениях населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов. Также враг провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.

В Генштабе ВСУ также отмечают, что в подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

Тем временем в ОК «Юг» сообщают, что ВСУ нанесли ракетный удар по составу боекомплекта и скоплению техники в районе Снигиревки и Любомировки.

Также пара наших штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и складу боеприпасов, а также по батарее РСЗО «Град» в районе Давыдова Брода и Терновых Под.

Подтвержденные потери противника составляют: 41 оккупант, 1 самолет Су-35; 1 беспилотный разведчик; 3 РСЗО «Град»; 3 гаубицы «Мста-Б» и 1 «Гвоздика»; 1 автомобиль связи и 2 обычных; 1 полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.

Напомним, ранее сообщалось, кому и зачем на самом деле Путин сказал о "мы еще даже не начинали".

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