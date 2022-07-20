Как сообщает Генштаб ВСУ, среди оккупантов процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.
Также сообщается, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг вел обстрел ов районах населенных пунктов.
В Славянском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии.
На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов, ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.
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Кроме того, продолжаются боевые действия в направлениях населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов. Также враг провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.
В Генштабе ВСУ также отмечают, что в подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
Тем временем в ОК «Юг» сообщают, что ВСУ нанесли ракетный удар по составу боекомплекта и скоплению техники в районе Снигиревки и Любомировки.
Также пара наших штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и складу боеприпасов, а также по батарее РСЗО «Град» в районе Давыдова Брода и Терновых Под.
Подтвержденные потери противника составляют: 41 оккупант, 1 самолет Су-35; 1 беспилотный разведчик; 3 РСЗО «Град»; 3 гаубицы «Мста-Б» и 1 «Гвоздика»; 1 автомобиль связи и 2 обычных; 1 полевой артиллерийский склад в районе Брускинского.
Напомним, ранее сообщалось, кому и зачем на самом деле Путин сказал о "мы еще даже не начинали".
Также Politeka.net писала о новом возможном наступлении на Одессу.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что ситуация в Херсонской и Запорожье обостряется.