В Британии фиксируют экстремально высокие температурные показатели за всю историю наблюдений.

Как сообщает издание ВВС , из-за рекордной жары расплавились взлетные полосы в аэропорту Лутон и на военной базе под Оксфордом, деформировались автодороги и рельсы железных дорог.

19 июля температура воздуха в Британии достигла достигла самого высокого значения за всю историю наблюдений, в районе аэропорта Хитроу после полудня фиксировали 40,2 градуса по Цельсию.

Ранее самая высокая температура в +38,7 градусов была зафиксирована в Кембридже в 2019 году.

Экстремально высокие температуры вызвали масштабные пожары. Сеть заполонили кадры бушующих пожаров.

Британские власти начали эвакуацию людей из наиболее опасных районов.

Напомним, ученые предупредили о мощной магнитной буре.

Также сообщалось, что над Украиной сошлись циклон и антициклон.

Тем временем рыбаки поймали 5-метрового глубоководного "монстра", считающегося предвестником природных катастроф.