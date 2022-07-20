Как сообщает издание
19 июля температура воздуха в Британии достигла достигла самого высокого значения за всю историю наблюдений, в районе аэропорта Хитроу после полудня фиксировали 40,2 градуса по Цельсию.
Ранее самая высокая температура в +38,7 градусов была зафиксирована в Кембридже в 2019 году.
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Экстремально высокие температуры вызвали масштабные пожары. Сеть заполонили кадры бушующих пожаров.
Британские власти начали эвакуацию людей из наиболее опасных районов.
Напомним, ученые предупредили о мощной магнитной буре.
Также сообщалось, что над Украиной сошлись циклон и антициклон.
Тем временем рыбаки поймали 5-метрового глубоководного "монстра", считающегося предвестником природных катастроф.