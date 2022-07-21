В российской столице в ночь на 21 июля загорелся многоквартирный дом, в котором в тот момент находились сотни людей.

Как сообщают российские телеграм-каналы, публикуя кадры с места ЧП, огонь вспыхнул на крыше и быстро распространился по деревянным перекрытиям чердака.

«Пожар на Ленинском проспекте помогает тушить вертолёт. Огонь перекинулся с кровли на квартиры верхних этажей. На место пригоняют эвакуаторы — убирать припаркованные в опасной близости машины. Также спасатели запустили беспилотник с тепловизором», - сообщали СМИ.

Улицы москвы затянуло черным дымом, а возле горящего дома появилась колонна машин скорой помощи.

Известно, что зз восьмиэтажки эвакуировали порядка 400 человек, одного спасли из застрявшего лифта.

Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

«Карма?», «Бавовна» в ночной Москве», «Винить будут мифологические биолаборатории США в Украине, без сомнения», «Столица тоже должна почувствовать дымок», - комментируют пожар пользователи Сети.

Residential building caught fire at night in #Moscow



It is reported that the Ministry of Emergency Situations attracted a helicopter to extinguish the fire. The area of ​​the fire is 1 thousand square meters, according to the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/ZIgPxEj0Jm — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2022

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения вертолета с росгвардейцами.

Кроме того, сообщалось, что на железной дороге в России произошла масштабная авария - раскрыта неожиданная причина.

Также Politeka.net писала о масштабном пожаре и взрывах в Москве.