Как сообщают российские телеграм-каналы, публикуя кадры с места ЧП, огонь вспыхнул на крыше и быстро распространился по деревянным перекрытиям чердака.
«Пожар на Ленинском проспекте помогает тушить вертолёт. Огонь перекинулся с кровли на квартиры верхних этажей. На место пригоняют эвакуаторы — убирать припаркованные в опасной близости машины. Также спасатели запустили беспилотник с тепловизором», - сообщали СМИ.
Улицы москвы затянуло черным дымом, а возле горящего дома появилась колонна машин скорой помощи.
Известно, что зз восьмиэтажки эвакуировали порядка 400 человек, одного спасли из застрявшего лифта.
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Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
«Карма?», «Бавовна» в ночной Москве», «Винить будут мифологические биолаборатории США в Украине, без сомнения», «Столица тоже должна почувствовать дымок», - комментируют пожар пользователи Сети.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения вертолета с росгвардейцами.
Кроме того, сообщалось, что на железной дороге в России произошла масштабная авария - раскрыта неожиданная причина.
Также Politeka.net писала о масштабном пожаре и взрывах в Москве.