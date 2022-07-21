Мальчику, пострадавшему в результате авиаудара в Виннице, оказывают помощь в Германии.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Винницкой ОГА Сергея Борзова, 7-летний Рома из Львова. 14 июля он вместе с мамой уехал навестить бабушку с дедушкой в ​​Виннице. При этом записались на консультацию к врачу в клинику. Отец Ярослава в это время остался во Львове.

«Около 11 часов дня связь с сыном и женой исчезла. Вся страна узнала - по Виннице нанесен ракетный удар. Рому отец нашел в Винницкой областной больнице, и только три дня назад по результатам ДНК-экспертизы узнал о смерти 29-летней жены Галины», – сообщил Борзов.

В результате ракетного удара ребенок получил очень тяжелые травмы – около 45% его тела покрыли внешние ожоги, еще 35% – внутренние.

Они, как говорит Борзов, такие глубокие, что местами даже достигают костей. Обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. К тому же, у Ромы закрыт перелом левой руки и несколько обломков от снаряда в черепе.

«Маленького пациента из Винницы транспортировали во Львов. Сейчас ребенок эвакуирован из нашей детской Больницы Св. Николая в Германию. Его ждет еще ряд вмешательств, в том числе пересадка кожи и пластические операции», – сообщил глава Винницкой ОГА.

Добавим, что в это время стало известно, что количество жертв удара по Виннице возросло. Так, в больнице скончалась 20-летняя девушка, получившая 98% ожогов тела в результате ракетного удара по центру города 14 июля.

«Девушку звали Ольга Лысенко. Она была на площади Победы в 10:40. Шла домой после визита к стоматологу», – Сергей Борзов.

Таким образом, в Виннице от удара российских ракет погибли уже 26 человек.

Напомним, ранее стало известно, что 19 июля в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая в тот день, 14 июля, принимала пациентов в клинике «Нейромед». Без мамы остались трое детей.

Кроме того, сообщалось о девушке, чей дом в Виннице был разрушен за день до ее свадьбы.