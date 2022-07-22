Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местны СМИ, несчастье произошло в Израиле, в поселке Кармей Йосеф. Там во время вечеринки у бассейна провалилось дно ии двохи людей засосало в семиметровую воронку. Один мужчина смог выбраться, а второй исчез. Предполагалось, что его унесло в подземный тоннель.
Позже стало известно, что его тело было найдено в провале.
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На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что все произошло настолько быстро, что рядом стоящие с провалом люди даже не сразу поняли, что происходит.
Спасательная операция продолжалась более четырех часов. Под бассейном находились пустоты, которые могли в любой момент привести к новому обрушению грунта, поэтому спасателям приходилось действовать крайне осторожно.
Согласно предварительным данным, бассейн, который сдавался в аренду для проведения вечеринок, был построен без соответствующих разрешений.
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