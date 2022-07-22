Полиция и спасательные службы сообщили, что в провале, образовавшемся под бассейном, обнаружено тело пропавшего мужчины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местны СМИ, несчастье произошло в Израиле, в поселке Кармей Йосеф. Там во время вечеринки у бассейна провалилось дно ии двохи людей засосало в семиметровую воронку. Один мужчина смог выбраться, а второй исчез. Предполагалось, что его унесло в подземный тоннель.

Позже стало известно, что его тело было найдено в провале.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что все произошло настолько быстро, что рядом стоящие с провалом люди даже не сразу поняли, что происходит.

Спасательная операция продолжалась более четырех часов. Под бассейном находились пустоты, которые могли в любой момент привести к новому обрушению грунта, поэтому спасателям приходилось действовать крайне осторожно.

This is really scary!



Today at a pool party in Karmei Yosef in the Judean hills in Israel, the water of the pool suddenly started going down a sinkhole that opened. 2 guys were washed in, 1 got out and the other is still in the sinkhole somewhere. They assume he drowned. pic.twitter.com/TWOjf2CeHt — gershon belik (@gershon27) July 21, 2022

Согласно предварительным данным, бассейн, который сдавался в аренду для проведения вечеринок, был построен без соответствующих разрешений.

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