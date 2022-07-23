Об этом президент рассказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

По словам Зеленского, на пике боев в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военных в день. Тогда рф ежедневно могла выпускать около 12 тысяч артиллерийских снарядов, а Украина только тысячу или две.

Теперь же, после оказания западной помощи, ВСУ могут запускать до шести тысяч снарядов в день, а россия сталкивается с нехваткой боеприпасов. Следовательно, по словам президента, потери ВСУ сократились до 30 погибших и 250 раненых в сутки.

Зеленский не стал называть общие потери украинской армии из-за военной тайны, но подчеркнул, что они в несколько раз меньше, чем у россии. По данным Генштаба, по состоянию на 23 июля, с начала войны рф потеряла около 39240 солдат.

Также Владимир Зеленский выступил против возможного прекращения огня, пока Украина не вернет захваченные территории.

"Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: заморозить конфликт. Затем отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозить конфликт. И пойдет дальше и дальше. Сто процентов", — пояснил президент.

Напомним, Елена Зеленская попыталась объяснить действия кафиров в Украине.

Также сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.