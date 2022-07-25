Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Смертельное столкновение внедорожника и мотоцикла произошло в воскресенье, 24 июля, около 18 часов между селами Глинное и Дубно бывшего Ракитновского района.
Предварительно установлено, что 23-летний житель села Глинное - водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Land Rover под управлением 44-летнего жителя Дубенского района.
В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил мотоциклист и его 15-летний родной брат.
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Известно, что мотоцикл был официально незарегистрирован. Водитель внедорожника, по предварительным данным, был трезв. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
Также 24 июля в Ровно произошло ДТП с участием авто полиции, в результате которого пострадал патрульный. Беглец на "Skoda" не остановился по требованию полиции и протаранил служебный автомобиль.
Напомним, российский пропагандист устроил роковое ДТП в Украине, свидетеля похитили.
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