Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Смертельное столкновение внедорожника и мотоцикла произошло в воскресенье, 24 июля, около 18 часов между селами Глинное и Дубно бывшего Ракитновского района.

Предварительно установлено, что 23-летний житель села Глинное - водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Land Rover под управлением 44-летнего жителя Дубенского района.

В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил мотоциклист и его 15-летний родной брат.

Популярные статьи сейчас

Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием

"Черное море станет мертвым": заявление Братчука после обстрела одесского порта

Полякова оправдала языковой скандал и получила отпор украинцев: "Не такое вы уже большое лицо"

Беда случилась с победителем "Голосу країни" Лазановским, без "скорой" не обошлось: "Могу, умею, практикую..."

Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Показать еще

Известно, что мотоцикл был официально незарегистрирован. Водитель внедорожника, по предварительным данным, был трезв. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Также 24 июля в Ровно произошло ДТП с участием авто полиции, в результате которого пострадал патрульный. Беглец на "Skoda" не остановился по требованию полиции и протаранил служебный автомобиль.

Напомним, российский пропагандист устроил роковое ДТП в Украине, свидетеля похитили.

Как сообщала Politeka, автобус попал в жуткое ДТП на Днепропетровщине.

Также Politeka писала, что автобус с призывниками попал в масштабную аварию с бензовозом и фурой в России.