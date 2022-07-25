В магазинах временно оккупированной Новой Каховки есть ценники и в гривнах, и в рублях – как хочешь, так и плати.

Об этом рассказал законный мэр города Владимир Коваленко в интервью Украинской правде . Как отмечает издание, 15 июля он уехал с Херсонщины после пяти месяцев работы в оккупации.

По его словам, оккупанты тотально все отслеживают.

«Сейчас участие в митинге – это персональная угроза жизни участников. К тому же, очень много местных уехало, остались, как правило, пожилые люди – они точно на митинг не пойдут», - пояснил Коваленко.

Отвечая на вопрос, есть ли у людей обида на руководства страны за то, что их город так быстро был оккупирован и уже 5 месяцев они должны мириться с режимом, Коваленко заверил, что нет, потому что «все всё осознают».

«В то же время, я еще где-то 15 марта звонил по телефону Лагуте (тогда глава ОГА – УП), говорил: "Добивайтесь, потому что у нас нет пенсий, нет лекарств". У нас же есть инсулинозависимые люди, онкобольные, которым нужны наркотические средства. Вы ведь понимаете, что эта ниша скоро будете заполнена? Не может за 4 месяца не быть ни одного "коридора". Я заместителя за 150 километрах послал, в Апостолово, нам пообещали, что там будут лекарству – а он вернулся ни с чем, россияне на каждом блокпосту раздевали, искали наколки», - рассказал Коваленко.

По его словам, россияне начали выдавать местным по 10 тысяч рублей наличными – на лекарства и продукты.

«Я смотрю на тех, кто стоит у военкомата в очереди на получение этих 10 тысяч. Они мне: "Иванович, не вините нас, хлеба не за что купить, пенсию второй месяц не получаем". Я говорю: "Не я вам судья, а Господь Бог или структуры соответствующие"», - рассказал мэр.

По его словам, он предупредил местных, что таким образом они дают врагу свои паспортные данные, а в ответ услышал: «А что делать, если есть нечего».

Добавим, что за прошедшую неделю ВСУ точными ударами повредили все три контролируемых россией моста, ведущие в Херсон.

Кроме того, стало известно, что правозащитники из Human Rights Watch побеседовали с 71 человеком в Херсонской и Запорожской областях, которые рассказали о 42 случаях, когда оккупанты удерживали людей без связи с внешним миром или когда люди исчезали после задержания. Опрошенные рассказывали, что их пытали или они были свидетелями пыток. В отчете Human Rights Watch задокументированы пытки трех терроборонцев. Двое из них погибли.

"Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в водоворот страха и дикого беззакония", - сказала старший исследователь Human Rights Watch по Украине Юлия Горбунова.

Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что у оккупантов началась "Химарсобоязнь".