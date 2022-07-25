На место приземлился вертолет польской медицинской службы спасения, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось.

Трагический случай произошел в субботу, 23 июля, около 15:30 в селе Щава Малопольского воеводства. 6-летний мальчик упал с балкона одного из гостевых домов на втором этаже. Ребенок был гражданином Украины. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

"Мальчик украинской национальности проживал в пансионате «Горц», где нашли убежище беженцы. Он упал с балкона второго этажа. Где в это время были опекуны 6-летнего мальчика? Мы устанавливаем это прямо сейчас. За ребенком ухаживала мать. На месте работали прокурор и следственная группа. Мать была трезвой? Наверное, да, но я не могу подтвердить это на 100 процентов, потому что на данный момент я не получил такой информации", - рассказал Бартош Издебский из Главного управления полиции в Кракове.

На место происшествия был вызван вертолет Польской медицинской службы спасения. Cпасатели попытались реанимировать ребенка, но травмы мальчика оказались смертельными.

В полиции выясняют обстоятельства трагедии. На место прибыли прокуратура, следственно-оперативная группа полиции и судебно-медицинский эксперт.

Напомним, трагически оборвались жизни юных братьев, младшему было всего 15: в полиции показали фото с места.

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