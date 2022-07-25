Так, на своей странице Данилов разместил иллюстрацию горящего Крымского моста.

«Слава Украине!», - коротко прокомментировал свою публикацию Данилов, заинтриговав украинских пользователей.

«Наконец?», «Боюсь даже спросить…», «Началось?», «Да вы что?! Пожалуйста, пусть это будет правда», «Надеюсь, что "демилитаризация моста" уже близко и большинство украинцев выставит подобную картину в соцсетях, как флешмоб. Героям Слава!», «Генштаб доволен?», «Жду, как в детстве Новый год», «Это анонс?», - атаковали Данилова взволнованные украинцы.

Некоторые от волнения даже решили уточнить, настоящее ли фото.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что разрушить Крымский мост можно одним выстрелом. Для этого, по его словам, нужно ударить по объекту в момент прохождения по нему ж/д состава с боеприпасами.

"Идеальнейший вариант попасть в состав с боеприпасами и тем самым за счет детонации боеприпасов одним выстрелом разрушить Крымский мост. Единственная проблема - все воинские эшелоны идут вне графика, вне расписания. Они имеют приоритетность движения по железной дороге, их пропускают в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день угадать, когда идет эшелон, очень тяжело. Но если такое удастся - это будет идеальный вариант", - сообщил Жданов.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью поставленных США реактивных систем HIMARS,

"Это обрывает их логистические цепочки и лишает их возможности вести активные боевые действия и накрывать наши вооруженные силы массированными артиллерийскими обстрелами", - заявил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ добились нового успеха на Херсонщине.

Кроме того, в море заметили подбитое судно россиян.

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