Большое количество раненых в подразделениях ВС РФ, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории России.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, выяснилось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов.

Кроме того, руководством страны-оккупанта принято решение о проведении мобилизации медицинского персонала. В том числе в москве.

Это, как сообщили в ГУР, касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Мобилизационные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности.

«В дальнейшем, мобилизованные медики планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке. Медицинский персонал не хирургической специальности планируется «оптимизировать» для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и т.д.», – рассказали в разведке.

Между тем, во временно оккупированном Бердянске покинутые квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Добавим, что количество убитых в Украине оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, приближается к 40 тыс.

Впрочем, эта цифра не отражает реальности. Так, утверждается, что количество ликвидированных оккупантов значительно больше.

Также сообщалось, что ВСУ перемалывают оккупантов, застрявших в Луганской области.

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