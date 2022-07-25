Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, выяснилось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов.
Кроме того, руководством страны-оккупанта принято решение о проведении мобилизации медицинского персонала. В том числе в москве.
Это, как сообщили в ГУР, касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Мобилизационные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности.
«В дальнейшем, мобилизованные медики планируется направлять на временно оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке. Медицинский персонал не хирургической специальности планируется «оптимизировать» для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и т.д.», – рассказали в разведке.
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Между тем, во временно оккупированном Бердянске покинутые квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, который согласился на сотрудничество с оккупантами.
Добавим, что количество убитых в Украине оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, приближается к 40 тыс.
Впрочем, эта цифра не отражает реальности. Так, утверждается, что количество ликвидированных оккупантов значительно больше.
Также сообщалось, что ВСУ перемалывают оккупантов, застрявших в Луганской области.
Кроме того, Politeka.net писала, как HIMARS изменили правила игры на фронте.