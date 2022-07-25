Во время боев с ВСУ оккупанты практически стерли город с лица земли, теперь люди выживают как могут

Так, в сети показали, как теперь принимают душ жители захваченного российскими войсками Мариуполя. Короткое видео обнародовал украинский журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

Во дворе разрушенной многоэтажки люди соорудили небольшую кабину, чтобы помыться. Хорошо, что сейчас лето и теплая погода позволяет.

«Это у вас душевая такая? Просто баллон, туда наливаете воду?»,- спросил проходящий мужчина местных.

Оккупанты во время боев с ВСУ практически стерли город с лица земли. Пострадали, в том числе, коммуникации.

«Упоротые российские мясники погрузили город в тёмные века», - прокомментировал увиденное Казанский.

Напомним, на сторону врага перешел экс-регионал, сын которого погиб в боях за Украину.

Кроме того, ранее сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Также сообщалось, что жители Северодонецка готовят еду прямо на улице: циничное видео о жизни украинцев в оккупации