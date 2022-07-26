В рамках акции «Байрактар для Украины» в Польше собрали больше 23,7 млн. злотых из необходимых 22,5 млн. злотых.

По словам инициатора сбора, известного польского журналиста Славомира Сераковского, донатили не только поляки, но и литовцы, и беларусы.

«С первого дня я пригласил беларусов, проживающих в Польше, чтобы они создали свою виртуальную копилку в рамках акции и в результате они собрали больше средств из всех копилок. Это свидетельство того, что лукашенко на стороне путина, но большинство белорусов – на стороне Украины», - сообщил журналист в интервью «Укринформу».

Пожертвования сделали более 200 тысяч человек, но организаторы решили оставить платформу активной еще несколько дней, чтобы все желающие смогли помочь украинцам.

Добавим, что 25 июля в Волынской области сбили два БПЛА, которые залетели со стороны Беларуси. Обломки одного из них повредили здания частной застройки, один человек погиб.

Напомним, Байрактар ТБ2 — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

Примечательно, что благодаря украинскому опыту у турецкого производителя беспилотников "Байрактар" существенно выросли заказы и соответственно прибыли.

Bayraktar TB2 прекрасно показал себя в бою против российской бронетехники и артиллерии, поэтому "весь мир" стал заказывать такое мощное оружие. Об этом заявлял конструктор Сельчук Байрактар, соучредитель стамбульской компании "Baykar", производящая беспилотники.

Напомним, в оккупированном Донецке минувшей ночью вспыхнула нефтебаза.

Также сообщалось, что россияне провалили четыре штурма, продолжаются бои на пятом направлении.

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