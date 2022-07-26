Отмечается, что инцидент произошел на глазах у туриста, который как раз хотел заселиться.

«Это способ сообщить об отсутствии вакансий», «Зачем кому-то ехать в тур по России?», «Качественное русское строительство», «На Западе выбор самой дешевой цены часто может закончиться именно так. В России это как раз нормально», «Все идет по плану», - иронизируют пользователи Twitter в комментариях к видео, на котором запечатлен момент падения крыши.

In #Sochi, #Russia, the roof of a hotel collapsed right in front of a tourist who wanted to check in. pic.twitter.com/jaWteeUvmz — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2022

По данным российских СМИ, причиной обрушения могли стать мощные ливни, которые прошли в Сочи.

Напомним, в результате удара стихии город пережил сильное наводнение, разрушения зафиксированы во всех районах. По словам очевидцев, это было очень страшно и такого они еще не видели.

Напомним, утром 26 июля россияне ударили по курортному поселку Затока в Одесской области.

Последствия удара показал президент Украины Владимир Зеленский.

"Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф захотелось потрелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", – подписал видео Президент Украины.