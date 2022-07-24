Через велику кількість опадів річка Бзугу вийшла з берегів і затопила вулиці Сочі. Найбільше постраждали Центральний та Хостинський райони міста. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Потоки води були настільки сильними, що легко зносили машини, пасажири в громадському транспорті були заблоковані посеред затоплених вулиць. У місті включили сирени тривоги.
На одній з вулиць міста рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Офіційної інформації про кількість жертв і постраждалих від повені в Сочі поки немає.
Крім того, вода проникла на електропідстанції, через що мешканці залишилися без світла.
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Також в регіоні прогнозуються можливі виникнення смерчів через сильний вітер і грозовий фронт. Місцева влада закликала водіїв відмовитися від особистого транспорту і порадила мешканцям не виходити із будинків.
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