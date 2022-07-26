Выжившего на войне в Украине российского оккупанта дома догнала карма. Он попал в ДТП и выжил, пока его не убило током. Об этом в своем Facebook со ссылкой на российские СМИ сообщил блогер-расследователь, волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.

История в духе "Пункт Назначения" случилась в поселке Сугояк Челябинской области. Расследователь рассказал, что россиянин попал в аварию спустя 10 дней после возвращения из Украины – въехал в электроопору, но выжил. Хотя ненадолго.

"Позвонил мамаше и похвастал что живой, через некоторое время решил открыть капот обгоревшей машины и тут его ударило током (нагнал Кобзон)", – рассказал о бессмысленной смерти оккупанта Комахидзе.

Как пишут росСМИ, находившийся на месте ДТП следователь рассказал, что в задней части машины после короткого замыкания произошло возгорание.

"Когда автомобиль погасили, виновник ДТП, распивая спиртное, продолжал находиться вблизи своего автомобиля и в какой-то момент задел упавший электропровод", – сообщил следователь.

В комментариях под публикацией украинцы смерть оккупанты пояснили кармой и расплатой: "Бог все видит", "Чувак решил поиграть со смертью в квест. Проиграл похоже", "Его догнала карма".

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