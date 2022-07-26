Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во вторник заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Также Германия, по словам Ламбрехта, передала Украине три самоходных артиллерийских установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T (по данным СМИ, Украина решила приобрести 11 таких систем) и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.

Министр не уточнила, о каких именно гаубицах идет речь, а также когда именно Украина получила вооружение.

Напомним, в оккупированном Донецке минувшей ночью вспыхнула нефтебаза.

Также сообщалось, что россияне провалили четыре штурма, продолжаются бои на пятом направлении.

Кроме того, Politeka.net писала, что, по данным разведки, военные рф всех уровней взбунтовались.