Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 27 июля.
По данным разведки, россия попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые в противном случае оставались бы нейтральными в отношении российского вторжения в Украину.
Также британцы отмечают, что с 2014 года рф прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить влияние на всю Африку, часто используя «Вагнер» как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.
"Россия, пожалуй, прежде всего сотрудничает с Африкой, поскольку верит, что это усилит идентичность «Великого государства», к которой стремится рф. Ее второстепенными целями, вероятно, является получение товарных концессий и убеждение африканских государств голосовать в соответствии с интересами россии на международных форумах" , – объясняют британские эксперты.
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Также разведчики сообщают, что российской частной военной компании «Вагнер», вероятно, удалось совершить тактическое наступление на Донбассе в районе Углегорской ТЭЦ и соседнего поселка Новолуганское.
Напомним, ВСУ освободили несколько населенных пунктов на Херсонщине.
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