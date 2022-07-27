Министр иностранных дел россии Сергей Лавров сейчас совершает турне по Египту, Эфиопии, Уганде и Республике Конго.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 27 июля.

По данным разведки, россия попытается использовать эти визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые в противном случае оставались бы нейтральными в отношении российского вторжения в Украину.

Также британцы отмечают, что с 2014 года рф прилагает значительные усилия, чтобы обеспечить влияние на всю Африку, часто используя «Вагнер» как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.

"Россия, пожалуй, прежде всего сотрудничает с Африкой, поскольку верит, что это усилит идентичность «Великого государства», к которой стремится рф. Ее второстепенными целями, вероятно, является получение товарных концессий и убеждение африканских государств голосовать в соответствии с интересами россии на международных форумах" , – объясняют британские эксперты.

Также разведчики сообщают, что российской частной военной компании «Вагнер», вероятно, удалось совершить тактическое наступление на Донбассе в районе Углегорской ТЭЦ и соседнего поселка Новолуганское.

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