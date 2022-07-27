В ночь с 26 на 27 июля не стало одного из лучших игроков в истории "Карпат" и украинского футбола Ростислава Поточняка.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил многолетний пресс-атташе ФК «Карпаты» Юрий Назаркевич.

«В 1966-1977 гг. Поточняк отыграл в защите команды 369 (!) игр (6 голов), уступая по этому показателю только Льву Броварскому (463 игры). Обладатель Кубка СССР-1969. Многие годы Ростислав Поточняк отыграл и за харьковский «Металлист», став финалистом Кубка-1983. В 1991 году Ростислав Мирославович был и главным тренером «Карпат». Многие годы Ростислав Поточняк передавал свой неисчерпаемый опыт юным футболистам львовского КЗ «ДЮСШ «Карпаты» (бывшая СДЮШОР-4)», – сообщил Назаркевич.

Ростиславу Поточняку было 74 года. О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

В комментариях к сообщению украинцы выражают соболезнования родным и близким прославленного украинца.

«Вечная память…Царство Небесное…», «Вечная память легенде наших Карпат», «Легенди футбола вечная память», «Как же так? Ростик, разве так можно? Никак не могу поверить... С кем теперь поговорю? Боже, дай ему вечный покой!», - пишут приглушенные украинцы в соцсетях.

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