Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на сайте кабмина.

Отметим, что в прошлом году россияне и компании из рф инвестировали в экономику Черногории более €129 млн. Всего, по официальным данным, за последние 15 лет российские граждане вложили в Черногорию минимум €1,5 млрд.

Ранее министр внутренних дел Черногории Филип Аджич заявлял, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются россияне. Это будет сделано в рамках санкций, введенных против россии в связи с военным вторжением в Украину.

Черногория 1 марта присоединились ко всем санкциям ЕС против России.

Россия, в свою очередь, внесла Черногорию в перечень "недружественных государств".

«Наконец-то!!! Пусть любят страну дома. Выродков закрыть в па**шке за высоким забором!», «Правильно, и выгнать всех россиян из страны. И все страны должны сделать так же. Почему сын "патриота" Газманова до сих пор живёт в США? Домой всех деток этих "патриотов", «Уже становится стыдно быть русским во всём мире - страна позорников», «Русский мир - это позор на десятилетия детям, внукам и правнукам. И они вас, русскомирцев, проклянут. А вы такие тупые, что этого до сих пор не поняли! Как славно быть проклятыми и забытыми своими потомками!», - комментируют в Сети решение властей Черногории.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что каждый месяц Украина тратит на войну 3 млрд долларов и предложил покрыть эти расходы за счет страны.

«Простая математика. Дефицит украинского бюджета составляет $5 млрд в месяц. Из них $3 млрд - расходы на войну. Сумма резервов ЦБ России, арестованных в мире, - $300 млрд. Так почему бремя войны должны нести украинцы и налогоплательщики западных стран, а не страна-агрессор?" – написал Подоляк в Twitter.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров примчался к раненным оккупантам с подарками.

Также сообщалось, что в СНБО оценили вероятность ударов по территории россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты закрепляются на новых позициях.