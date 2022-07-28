Россия перебрасывает свои войска в Херсон уже пятые сутки – там они и будут похоронены.

Об этом в интервью Latynina TV заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вопрос, не является ли это переброской войск в стратегическую ловушку, Арестович ответил утвердительно.

«Да, и это очень хорошо. Они сделали наконец-то в этой войне стратегическую ошибку. Первой стратегической ошибкой было вообще начало этой войны. А вторую, когда они приняли данное стратегическое решение. Она была неизбежной», - заверил представитель ОП.

Арестович также пошутил, что готов дать награду Герой Украины тем, кто принял это решение.

«И дело не только в Херсоне. Дело в общей реконфигурации войск, которую они проводят на нашей территории. В стратегическом замысле. Идиоты, реально», - подчеркнул Арестович, добавив, что действия российской армии заслуживают того, чтобы их внести в Энциклопедию военного идиотизма.

Также советник главы ОП заверил, что россиянам в ближайшее время придется убедиться, что с такой тактикой, с такими командирами и с таким вооружением и техникой им даже «из подворотни не надо было высовываться».

«Там мы их и похороним», - сообщил Арестович относительно оккупантов на Херсонщине.

Также он уточнил, что, поскольку свежих сил россиянам взять неоткуда, они для переброски войск на Херсонщину снимают подразделения с других направлений.

«Как говорил Наполеон: «Для победы нужно две вещи: удача и глупый противник». У Украины есть и то, и другое», - заверил представитель ОП.

Напомним, ранее Арестович заявил, что операция по освобождению Херсона уже фактически началась.

Также в Сети показали последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту.

Тем временем россияне резко изменили риторику в Сети и заныли.