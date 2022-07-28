Литве предлагают заменить русскую литературу в школах украинскими произведениями

Об этом 24 канала рассказал украинский и литовский писатель Ярослав Мельник.

В Литве начали дискуссию о том, чтобы сократить перечень произведений русских авторов в списке рекомендуемой литературы в школах. Представитель ассоциации "Союз литовцев" Дариус Куолис обратил внимание на то, что в списке есть русские писатели, однако нет ни одного украинского автора.

"Речь о 30% литературных произведений, которые учитель литовского языка и литературы может самостоятельно выбрать из перечня рекомендуемой литературы".

В список рекомендованной литературы для литовских школьников не включили произведения украинских авторов. По словам Мельника, в перечне нет даже Тараса Шевченко:

"Это вообще скандал. Ведь Шевченко тесно связан с Вильнюсом. Он прожил здесь 3 года с господином Энгельгардтом. И фактически сформировался здесь как творческая личность".

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