Раньше наемники ЧВК использовались россией иначе, но война все изменила.

С марта российская частная военная компания "Вагнер" действовала на востоке Украины в постоянной координации с российскими военными. Раньше наемники ЧВК использовались россией иначе.

Это свидетельствует о том, что армия рф испытывает дефицит боевой пехоты. Об этом в аналитической сводке заявили в минобороны Британии.

«Вероятно, Вагнеру была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, подобно обычным армейским подразделениям. Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством», - указывают аналитики британской разведки.

Раньше наемники ЧВК использовались россией иначе. С 2015 года, эта группа обычно выполняла миссии, отличные от открытой широкомасштабной регулярной российской военной деятельности.

Использование вагнеровцев в качестве пехотинцев может свидетельствовать, по мнению разведчиков, о кадровом "голоде" в армии государства-агрессора. Однако использование вагнеровцев не сможет переломить ход войны и надежды кремля на этих наемников напрасны.

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