Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, комментируя заявления пророссийских боевиков.
Напомним, ранее пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских военнопленных, в том числе "азовцев", которых которых содержали в бараках Еленовской колонии.
Также они сообщают о ранении 130 человек.
При этом кремлевские пропагандисты уже придумали байку, что военнопленные погибли в колонии после удара ВСУ. Так, пропагандист "Комсомольской правды" Александр Коц выдумал, что Украина намеренно ударила по колонии, чтобы якобы уничтожить "свидетелей, которые начали говорить".
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Естественно, никаких доказетельств своих слов, фото и видео пропагандисты и боевики не предоставили.
В то же время в Сети высказывают уверенность, что украинских военнопленных убили оккупанты.
«Россия призналась, что убила 40 пленных в Еленовке, закамуфлировав это под «удар ВСУ». Напомню, что именно там находились защитники «Азовстали», - написал Романенко в своем-телеграм-канале.
В комментариях пользватели Сети негодуют и желают захватчикам мучительной смерти. Некоторые высказывают уверенность в том, что подобное зверство со стороны оккупантов было предсказуемо.
«Боль…», «К сожалению, это было ясно наперед...», «Мрази», «А что вас удивляет? Если напали на Украину под «священную войну», если бомбят и убивают гражданских, почему бы не расстрелять пленных?», - пишут в комментариях пользователи.
В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал россию страной людоедов. Таким образом представитель ОП прокомментировал шокирующий инцидент с украинским военнопленным. В ролике, который появился в сети, российские военные отрезают украинскому военнопленному канцелярским ножом гениталии.
ОБНОВЛЕНО: количество погибших украинских военнопленных, согласно данным российских СМИ, увеличилось до 53.
Напомним, россия перебрасывает войска в стратегическую ловушку - там ВСУ их и похоронят.
Также в Сети показали последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту.
Тем временем россияне резко изменили риторику в Сети и заныли.