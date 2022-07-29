"Россия призналась, что убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, комментируя заявления пророссийских боевиков.

Напомним, ранее пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских военнопленных, в том числе "азовцев", которых которых содержали в бараках Еленовской колонии.

Также они сообщают о ранении 130 человек.

При этом кремлевские пропагандисты уже придумали байку, что военнопленные погибли в колонии после удара ВСУ. Так, пропагандист "Комсомольской правды" Александр Коц выдумал, что Украина намеренно ударила по колонии, чтобы якобы уничтожить "свидетелей, которые начали говорить".

Естественно, никаких доказетельств своих слов, фото и видео пропагандисты и боевики не предоставили.

В то же время в Сети высказывают уверенность, что украинских военнопленных убили оккупанты.

«Россия призналась, что убила 40 пленных в Еленовке, закамуфлировав это под «удар ВСУ». Напомню, что именно там находились защитники «Азовстали», - написал Романенко в своем-телеграм-канале.

В комментариях пользватели Сети негодуют и желают захватчикам мучительной смерти. Некоторые высказывают уверенность в том, что подобное зверство со стороны оккупантов было предсказуемо.

«Боль…», «К сожалению, это было ясно наперед...», «Мрази», «А что вас удивляет? Если напали на Украину под «священную войну», если бомбят и убивают гражданских, почему бы не расстрелять пленных?», - пишут в комментариях пользователи.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал россию страной людоедов. Таким образом представитель ОП прокомментировал шокирующий инцидент с украинским военнопленным. В ролике, который появился в сети, российские военные отрезают украинскому военнопленному канцелярским ножом гениталии.

Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-нелюдів нівечила 🇺🇦 полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари 🇷🇺 катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022

ОБНОВЛЕНО: количество погибших украинских военнопленных, согласно данным российских СМИ, увеличилось до 53.

Напомним, россия перебрасывает войска в стратегическую ловушку - там ВСУ их и похоронят.

Также в Сети показали последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту.

Тем временем россияне резко изменили риторику в Сети и заныли.