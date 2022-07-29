Известно, что пара ехала к родителям помогать по хозяйству, теперь двое детей остались сиротами.

На Ровенщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли молодые родители 26-летний Роман Рункевич и его супруга 27-летня Светлана. Двое детей – 3-летняя Алиса и двухнедельная новорожденная малышка остались сиротами.

Как сообщили в полиции области, авария случилась на трасе в селе Яриновка. На закругленном участке дороги 26-летний водитель автомобиля Peugeot Partner, не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бусом Volkswagen LT под управлением 25-летнего жителя Ровно.

В результате лобового столкновения, молодые родители погибли на месте, машину от удара сильно помяло, без шанса выжить. Их дочери – новорожденная, которой исполнилось всего две недели, и трехлетняя – с разными травмами госпитализированы в Ровенскую областную детскую больницу. За жизнь младшей сейчас борются врачи, она в коме в тяжелом состоянии.

"Досудебное расследование начато по ч.3 ст. 286 УК Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек", - сообщили в полиции Ровенщины.

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