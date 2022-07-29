російські загарбники намагаються наступати і вести штурмові дії, проте наші бійці з успіхом громять путінських вояк

У мережі з'явилося нове відео, на якому показано роботу воїнів 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Кадри поширили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

На відео показано як наші війська відбили танкову атаку російських окупантів, розгромивши кілька одиниць броньованої техніки.

"Після перших влучень атакуючі різко кинулися геть, на вихідні позиції. Навіть не встигли розвернутися до бойових порядків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі, станом на 29 липня 2022 року минулої доби Збройні сили України знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та 2 БпЛА.

За час війни Збройні Сили України знищили 40 500 окупантів та тисячі одиниць їхньої військової техніки.

Раніше ми писали, що росіяни вже п'ять місяців щодня зазнають великих втрат в Україні. Сотнями помирають загарбники з республік у складі РФ, зокрема, з Бурятії та Туви. Багато хто з них їде воювати, а додому приїжджає вже в трунах.

Нагадаємо, росія перекидає війська у стратегічну пастку - там ЗСУ їх і поховають.

Також у Мережі показали наслідки ударів ЗСУ по Антонівському мосту.

Тим часом росіяни різко змінили риторику в Мережі та зануріли.