Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, российские войска готовит новое наступление, которое опять станет провальным.

«Судя по направлениям переброски войск, их состава и группировки, которую они выстраивают - российское руководство опять перемудрило с замыслом. Один основной удар, два отвлекающих, потом ещё один и ещё - на совсем других направлениях. И он, этот замысел, конечно же, опять провалится», - предрекает Арестович.

По его словам, приняв решение об этой операции они сделали вторую стратегическую ошибку в этой войне. Первой было вообще ее начинать.

«Поэтому, счастливое освобождение Херсона, похоже, слегка отодвигается и вместо него нам предстоит славная драка - последних российских оперативных резервов с накопленными украинскими», - заявил Арестович, добавив, что только идиоты идут в наступление с войсками, которых, еще вопрос, хватит ли на оборону.

Наиболее представительный комплект российских войск, отмечает Арестович, собран на Херсонском направлении. Туда, по его словам, «в течение недели добавилась десантная окрошка, размером с 7-8 БТГ, к тем 12-15, что уже были».

«Немножко собирают на Запорожском, Донбасское практически полностью отходит в ведение «армий народных республик» и ЧВК, штатных россиян ещё есть на изюмском - самом неудачном для них уже более трёх месяцев, и на харьковском, на границе маячит 144 дивизия в полном составе - величайшая ценность по меркам нынешнего, третьего этапа войны», - рассказал Арестович.

Представитель ОП заверил, что оккупанты, которые так «ничему и не научились» проиграют, а Украина одержит победу.

«Начинается третий этап войны. Наше контрнаступление, похоже, слегка оттягивается, зато потом имеет все шансы стать ещё успешнее, чем планировалось. Драка будет славной. Пойдёт козацкий драйв снова гулять по степи», - отметил Арестович.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, чего не учли россияне, организовав чудовищное массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области.

Также сообщалось, что россияне стягивают войска в "стратегическую ловушку".

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Азове" объявили войну на всех, кто причастен к гибели украинских защитников в колонии в Еленовке.

Имена погибших и пострадавших на данный момент устанавливаются.