В оккупированном Крыму Белогорский районный суд приговорил директора парка "Тайган" Олега Зубкова к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Как передает Фокус , причиной стало "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба суда. Кроме того, предпринимателя обязали заплатить штраф в размере 255 тыс. рублей.

В суде установили, что Зубков оказывал услугу демонстрации диких хищных животных посетителям с установленными отжимными барьерами в вольеры на опасном расстоянии. Тем самым владелец парка создал угрозу жизни и здоровью посетителей.

Поводом для обвинения Олега Зубкова стал инцидент, случившийся в сентябре 2021 года. Жительница Краснодарского края с годовалым сыном слишком близко подошла к вольеру с амурскими тиграми. Один из тигров напал на мальчика, который в итоге лишился пальца на руке.

Сам Зубков утверждал, что вольер в соответствии с выводами экспертов отвечает ГОСТам, строительным правилам и всем нормам, а виновником происшествия он назвал мать пострадавшего, не уследившую за сыном.

Ялтинский предприниматель известен в Крыму как владелец двух самых крупных зоопарков полуострова. В Ялте ему принадлежит зоопарк "Сказка", в Белогорском районе - парк львов "Тайган".

В 2014 году Зубков поддержал захват Крыма россиянами, подарил местной "самообороне" автобус и обещал натравить на "бандеровцев" своих львов и тигров. Однако довольно быстро предприниматель разочаровался в новых порядках, стал критиковать российские власти и чиновников оккупационной администрации, а также публично раскаиваться в проделанной ошибке. После этого у него начались большие неприятности: Зубков не раз судился с органами контроля, а его зоопарки оказались под угрозой закрытия.

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