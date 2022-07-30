Так, что в ночь на 30 июля прогремело несколько взрывов перед гостиницей, в которой расположились российские войска. После взрывов начался пожар.
Как
"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей «ОП ЗАЭС» раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники", - написал мэр в своем телеграм-канале.
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По его данным, среди мирных жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.
В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ также прокомментировали ночной инцидент в Энергодаре и показали видео, снятое местными.
"В Энергодаре "почему-то" хлопок в отеле, куда заселились орки. Из-за хаотической и панической стрельбы, визг раненых и полудохших орков смешался с детонацией "одеял и подушек", которые эти умственно отсталые притащили с собой. Весь город слышит вонь "шкварок". Это мы еще не начинали", - говорится в публикации.
Напомним, "Контрнаступление может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны.
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