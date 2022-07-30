Ночью в оккупированном рф Энергодаре (Запорожская область) было очень горячо в буквальном смысле этого слова.

Так, что в ночь на 30 июля прогремело несколько взрывов перед гостиницей, в которой расположились российские войска. После взрывов начался пожар.

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, в результате взрыва были уничтожены три единицы военной техники оккупантов, стоявших на подъезде к гостинице.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей «ОП ЗАЭС» раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники", - написал мэр в своем телеграм-канале.

По его данным, среди мирных жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ также прокомментировали ночной инцидент в Энергодаре и показали видео, снятое местными.

"В Энергодаре "почему-то" хлопок в отеле, куда заселились орки. Из-за хаотической и панической стрельбы, визг раненых и полудохших орков смешался с детонацией "одеял и подушек", которые эти умственно отсталые притащили с собой. Весь город слышит вонь "шкварок". Это мы еще не начинали", - говорится в публикации.

Напомним, "Контрнаступление может стать еще более успешным": в Офисе президента заявили о начале третьего этапа войны.

Как сообщала Politeka, Удар по бараку с защитниками "Азовстали", раскрыты настоящие мотивы оккупантов: "Сгорели в кроватях".

Также Politeka писала, что Враг ведет наступление: где бои идут прямо сейчас и что происходит на линии фронта.