Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 30 июля.

"В районе Херсона российские войска, вероятно, установили два понтонных моста и систему паромной переправы, чтобы компенсировать тот факт, что мосты поблизости были повреждены во время последних ударов", - говорится в сообщении.

Британцы также подчеркивают, что на недавно оккупированных территориях на юге Украины установленные россией оккупационные власти находятся под растущим давлением москвы в вопросах консолидации своего контроля над регионом и подготовки к референдумов о присоединении к россии позже в этом году.

"Россия пока классифицирует оккупированные территории как временную «военно-гражданскую администрацию». Местные власти, вероятно, вынуждают население раскрывать личные данные для составления избирательных списков", — добавляют разведчики.

Ранее пресс-секретарь Cил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о филигранных ударах ВСУ по Антоновскому мосту.

"У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе очертили. И никому нас не остановить, даже врагу", - заверила Гуменюк.

Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Еленовке.

Кроме того, местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.