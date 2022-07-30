На Изюмском направлении передовые подразделения Сил обороны Украины не только остановили продвижение противника северо-западнее, севернее и северо-восточнее Славянска, но и местам принудили его к уходу.

Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное Сопротевление" Константин Машовец.

"Где, как и когда... я, конечно, писать не буду, по понятным причинам, но скажу, что ситуация в этом районе, в последнее время на тактическом уровне складывается для противника достаточно "интересно".

Его мощнейшая группировка войск, нацеленная на Славянский укрепленный район Сил обороны Украины, судя по всему, "доперегруппировалась" уже к тому, что его отдельные передовые подразделения вполне могут быть в ближайшее время разгромлены до основания... Причем это не преувеличение.

Более подробно о ситуации на Изюмском направлении поговорим в другой раз, но одно можно сказать точно уже сейчас - в течение прошедшей недели противник так и не смог здесь продвинуться хотя бы на 1 км.

Более того, был вынужден на тактическом уровне отойти на ряде участков", - сообщает военный специалист.

Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.

Кроме того, местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.