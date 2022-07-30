Посольство россии в Британии обнародовало циничное заявление с призывом не расстреливать украинских воинов, а производить повешение.

Эту ужасную публикацию в твиттере уже осудили в нашем МИДе.

Обратился к миру по этому поводу министерства Олег Николенко. Он акцентировал – российские дипломаты не меньшие преступники, чем те, кто непосредственно убивает жителей Украины.

Николенко призвал читать это официальное заявление россии каждый раз, когда кто-то говорит, что россию "нельзя изолировать".

"Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые делают это в Оленовке. Все они соучастники этих военных преступлений и должны понести ответственность",– написал спикер МИД Украины.

Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.

Кроме того, местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.