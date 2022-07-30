Великобритания должна выслать все посольство РФ после твита с призывом повесить пленных бойцов полка "Азов".

Об этом написал в соцсети депутат Лейбористской партии Крис Брайант.

"Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в Москву. Лиз Трасс, что вы собираетесь делать? - написал он в Twitter, комментируя сообщение российского посольства.

Следует сказать, что Twitter отметил сообщение, как нарушает правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему "в пользу общественности".

Ранее посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.

Кроме того, местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.