РФ не отвечает по требованию вернуть тела убитых в Оленовке.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сегодня на брифинге в Кременчуге.

"Как вы знаете, омбудсмен сделал заявление о начале процедуры возвращения тел. Мы как уполномоченные по вопросам пропавших без вести тоже свои запросы сделали. Но пока ответа от россии нет", - заявила он.

Она также призвала международное сообщество отреагировать на это преступление и признать РФ страной спонсором терроризма. "Это и есть терроризм", - подчеркнула Верещук.

Кроме того, российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в колонии в Оленовке.

Об этом сообщает МККК в Twitter 31 июля.

«Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Оленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы не перестанем искать доступ к этим военнопленным и всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте», – говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка "Азов", заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.

Кроме того, местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.