Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в КГГА.
Так, согласно сообщению, наземный общественный транспорт столицы, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.
«Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия», - подчеркивают столичные власти.
Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Оккупанты усиливают войска на еще одном направлении: главное, что изменилось на передовой
В Европе разгорается новый конфликт, Сербия грозит "денацификацией": первые кадры происходящего
Ситуация на Запорожье резко изменилась, оккупанты выводят войска: в ГУР сообщили приятные новости
Джоли смутила фигурой в пижаме на прогулке вместе со старшим сыном: "Энджи, что ты делаешь?"
Добавим, что соответствующее решение Совета обороны Киева будет действовать с сегодняшнего дня.
Напомним, что подобное правило ранее было принято в одном из районов Одесской области. Также напомним, что в Харькове собираются установить остановки-бомбоубежища.
Так, в ближайшие 2-3 недели планируется установить 25 таких сооружений на наиболее загруженных маршрутах.
Также Politeka.net писала о трагедии на остановке общественного транспорта в Николаеве.
Напомним, утром, 29 июля, около 10.00 враг обстрелял Корабельный район Николаева. Вражеские кассетные снаряды попали в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли семь человек.