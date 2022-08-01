Наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в КГГА.

Так, согласно сообщению, наземный общественный транспорт столицы, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.

«Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия», - подчеркивают столичные власти.

Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа.

Добавим, что соответствующее решение Совета обороны Киева будет действовать с сегодняшнего дня.

Напомним, что подобное правило ранее было принято в одном из районов Одесской области. Также напомним, что в Харькове собираются установить остановки-бомбоубежища.

Так, в ближайшие 2-3 недели планируется установить 25 таких сооружений на наиболее загруженных маршрутах.

Также Politeka.net писала о трагедии на остановке общественного транспорта в Николаеве.

Напомним, утром, 29 июля, около 10.00 враг обстрелял Корабельный район Николаева. Вражеские кассетные снаряды попали в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли семь человек.