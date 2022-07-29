Віталій Кім повідомив про різке загострення ситуації у місті та звернувся до місцевих жителів

Російські окупаційні війська змінили тактику по Миколаєву та обстрілюють місто вдень, б'ють по місцях скупчень людей у ​​спальних районах.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У зв'язку з нашими успіхами ЗСУ на півдні російські мразі поміняли тактику, вчора вистрілили по спальному району, я там ходив, жодних натяків на військові цілі не знайшов, розвалили купу будинків у некомендантський час. Сьогодні вистрілили в інший район біля зупинки громадського транспорту" . людина лежить на землі", - розповів Кім.

За уточненою інформацією, росіяни обстрілюють Миколаїв касетними снарядами, внаслідок чого загинули вже п'ятеро людей. Ще сім отримали поранення.

Кім закликав мешканців бути обережними та стежити за повітряними тривогами.

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