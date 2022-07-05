Новые доказательства одержимости кремлевского диктатора своим здоровьем всплыли в расследовании, проведенном журналистами ВВС. Они подтвердили, что людей вынуждали проводить на карантине по две недели только для того, чтобы они могли пожать путину руку. В частности, через это пришлось пройти 94-летнему ветерану афганской войны Ахату Юлашеву.

Страхи путина связывают с коронавирусом. Отмечается, что несмотря на его вакцинацию, весь обслуживающий персонал всех его резиденций, а также все люди, контактирующие с ним, вынуждены до сих пор выдерживать обязательный карантин перед контактом.

владимир путин

Кроме того, все эти люди постоянно сдают разные анализы. Затраты на них оплачивает Управделами президента. Благодаря документами из открытого доступа и рассказам инсайдеров, журналисты установили, как именно происходит подготовка к встрече с путиным.

Так, за двое суток до начала карантина человек должен сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Уже в процессе карантина он должен будет в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день – снова сдать кровь на антитела.

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владимир путин

Если антител, возникающих при болезни, выявлено не будет, человека допускают к встрече с путиным после 14 дней изоляции. При этом отмечается, что за время карантина у людей могут брать биоматериал и на другие анализы. В частности, сообщалось о случаях, когда люди сдавали кал для проверки на наличие яиц гельмитинов.

Напомним, названа следующая цель оккупантов после Лисичанска.

Как сообщала Politeka, стало известно, почему Лисичанск стал последним успехом рф в Украине.

Также Politeka писала, что оккупанты определились с датой для псевдореферендумов в Украине, детали.