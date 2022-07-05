Новые доказательства одержимости кремлевского диктатора своим здоровьем всплыли в расследовании, проведенном журналистами ВВС. Они подтвердили, что людей вынуждали проводить на карантине по две недели только для того, чтобы они могли пожать путину руку. В частности, через это пришлось пройти 94-летнему ветерану афганской войны Ахату Юлашеву.
Страхи путина связывают с коронавирусом. Отмечается, что несмотря на его вакцинацию, весь обслуживающий персонал всех его резиденций, а также все люди, контактирующие с ним, вынуждены до сих пор выдерживать обязательный карантин перед контактом.
Кроме того, все эти люди постоянно сдают разные анализы. Затраты на них оплачивает Управделами президента. Благодаря документами из открытого доступа и рассказам инсайдеров, журналисты установили, как именно происходит подготовка к встрече с путиным.
Так, за двое суток до начала карантина человек должен сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Уже в процессе карантина он должен будет в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день – снова сдать кровь на антитела.
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Если антител, возникающих при болезни, выявлено не будет, человека допускают к встрече с путиным после 14 дней изоляции. При этом отмечается, что за время карантина у людей могут брать биоматериал и на другие анализы. В частности, сообщалось о случаях, когда люди сдавали кал для проверки на наличие яиц гельмитинов.
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