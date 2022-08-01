По словам исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия, он рекомендует эвакуироваться «до освобождения области».

"На Херсонщине на сегодняшний день уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - сказал Бутрий 1 августа в ходе онлайн-брифинга.

Также он отметил, что на деоккупированной территории "есть села, которые практически разрушены на 90%, - они и сегодня находятся под постоянными обстрелами". Их жители преимущественно выехало.

Он заверил, что жители оккупированной территории в подавляющем большинстве ждут прихода ВСУ.

"То небольшое количество предателей и перебежчиков – это не все население нашей Херсонщины, даже не 1%. Это единицы, которых просто показывают", — сказал Бутрий.

Напомним, ранее сообщалось, что на момент 11 июня в Херсонской области было деоккупировано 26 населенных пунктов в трех тергромадах.

Также сообщалось, что на Херсонском направлении началось "очень мощное" движение войск России. Об этом сообщал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Они стягивают дополнительные силы... Точно знаю, что наши войска будут делать все от них зависящее для того, чтобы в те сроки, которые ставит президент, справиться. Но в любом случае победа будет за нами. Неделей раньше или позже - это военное дело", – комментировал Данилов сроки контрнаступления на юге Украины.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский озвучил крайние сроки освобождения оккупированных территорий.

Об этом писало издание Politico со ссылкой на главу Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, встречавшегося с президентом Владимиром Зеленским.

Украина, по словам Зеленского, должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель. В противном случае это станет гораздо труднее.

Также ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ может стать еще более успешным.

Также сообщалось, что россияне стягивают войска в "стратегическую ловушку".

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Азове" объявили войну на всех, кто причастен к гибели украинских защитников в колонии в Еленовке.