Украина может вернуться к теме переговоров со страной-агрессором россией только после деоккупации всех территорий страны. Об этом заявил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украина военным путем освободит все захваченные россией территории. В этом сомневаются лишь "полезные идиоты" путина на Западе, которые подхватывают нарратив кремлевской пропаганды.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов.

Отметим, что в конце июля президент Украины Владимир Зеленский озвучил критические сроки освобождения оккупированных территорий. По его словам, это нужно сделать в течение 3-6 недель.

Ранее мы сообщали, что ВСУ одно за другим освобождают населенные пункты на Херсонщине, поэтому жителей призвали эвакуироваться в более безопасные регионы. По словам исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия, он рекомендует эвакуироваться до освобождения области.

Напомним, контрнаступление ВСУ может стать еще более успешным.

Также сообщалось, что россияне стягивают войска в "стратегическую ловушку".

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