Украина может вернуться к теме переговоров со страной-агрессором россией только после деоккупации всех территорий страны. Об этом заявил в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украина военным путем освободит все захваченные россией территории. В этом сомневаются лишь "полезные идиоты" путина на Западе, которые подхватывают нарратив кремлевской пропаганды.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", – написал Данилов.

Алексей Данилов

Отметим, что в конце июля президент Украины Владимир Зеленский озвучил критические сроки освобождения оккупированных территорий. По его словам, это нужно сделать в течение 3-6 недель.

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Ранее мы сообщали, что ВСУ одно за другим освобождают населенные пункты на Херсонщине, поэтому жителей призвали эвакуироваться в более безопасные регионы. По словам исполняющего обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрия Бутрия, он рекомендует эвакуироваться до освобождения области.

Херсон - Украина

Напомним, контрнаступление ВСУ может стать еще более успешным.

Также сообщалось, что россияне стягивают войска в "стратегическую ловушку".

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Азове" объявили войну на всех, кто причастен к гибели украинских защитников в колонии в Еленовке.