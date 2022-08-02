Ремонт российского авианосца «Адмирал Кузнецов» катастрофически затянулся.

Об этом пишет военно-политический эксперт Александр Коваленко:

"Чуть больше недели назад я писал о том, что по состоянию на середину июля авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», находящийся в ремонте с 2018 года, до сих пор не заведен в сухой док. Но к концу месяца он все же был размещен на 35-м судоремонтном заводе в сухом доке.

С учетом того, что «Адмирал Кузнецов» планировали разместить в сухом доке еще в январе 2022 года, такая задержка, на более чем полгода, весьма показательна. Но и это еще не все.

Размещение в сухом доке еще не говорит о том, что сами по себе работы начнутся в нужном объеме. Особенно сейчас, во время масштабных санкций, влияющих на поставки необходимого для данных работ оборудования и не только.

То есть, по факту, можно говорить о том, что даже если с августа и начнутся работы в сухом доке, то они продлятся минимум до конца 2022 года, а, возможно, даже займут часть 2023-го.

Напомню, что в 2019 году президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что проведение ремонтных работ авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов” завершится в 2021 году. После этого заверения, даты неоднократно менялись и переносились, но нас больше всего интересует именно она – первая. На сегодня она уже не соответствует обещанию на год.

Не так давно я предположил, что ремонт «Кузи», в лучшем случае, может завершиться в 2025 году. То есть, «Адмирал Кузнецов» и вправду может стать не имеющем аналогов в мире… по длительности ремонта. Ведь он в ремонте уже находится столько времени, за сколько в нормальных развитых странах строят новый авианосец.

Например, серийный авианосец серии «Нимиц» «Джон Стеннис» был построен за 4 года, а «Гарри Трумэн» за 5 лет.

«Адмирал Кузнецов» пока 5-й год находится только на ремонте, конца и края которому не видно. И не факт, что он вообще будет завершен. Но это уже совсем другая история".

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