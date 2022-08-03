Ветка теперь навсегда останется уязвимой для российских сил и их пути снабжения из Крыма в Херсон.

Российские войска в Украине столкнулись с проблемами в результате украинского удара по российскому поезду с боеприпасами в Херсонской области. Крайне маловероятно, что железнодорожная ветка, соединяющая Херсон с Крымом, останется работоспособной.

Об этом отметила разведка Британии в ежедневной сводке о ситуации в Украине в Twitter.

Удар ВСУ по эшелону с боеприпасами прервал поставки из Крыма. При этом отмечается, что российские силы, вероятно, восстановят железнодорожную линию в течение нескольких дней. При этом она останется уязвимым местом для российских сил и их логистического маршрута пополнения из Крыма в Херсон.

По данным британской разведки, россия продвигает недавно созданную паромную переправу вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для использования в гражданских целях. Однако российские вооруженные силы почти наверняка будут использовать ее для переброски войск и материально-технического снабжения.

Также там назвали вполне вероятным увеличение числа гражданских лиц, пытающихся бежать из Херсона и окрестностей по мере продолжения боевых действий и обострения нехватки продовольствия.

"Это создаст давление на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к принятию мер по контролю за передвижением", – считают в разведке.

Напомним, что оккупанты реже используют авиацию и получили отпор на нескольких направлениях.

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